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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة العريش تواكب المعايير العالمية فى البرامج العلمية وتلبي احتياجات سوق العمل

متابعة تنفيذ برامج
متابعة تنفيذ برامج علمية في جامعة العريش

أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة العريش شمال سيناء، أن الجامعات المصرية شهدت خطة وطنية استراتيجية للتطوير وذلك وفقًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن في جامعة العريش نسعى لتحقيق تطلعات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تعليمية مميزة.
 

 

 

حيث تم  تفعيل برامج  علمية جديدة تلبي متطلبات وظائف المستقبل ، ووفقًا لرؤية رئيس الجامعة قامت جامعة العريش بتحليل الواقع ووضع خطط وجدارات مستقبلية تلبي متطلبات الوظائف الجديدة التي يتطلبها سوق العمل المحلى والعالمي.


وأشار رئيس جامعة العريش،  إلى أن جامعة العريش تنتهج نظامًا تعليميًّا متميزًا في كلياتها؛ لتخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة، مؤكدًا أن الجامعة لديها عدد من البرامج المتميزة التي تتصف بالتميز .. والحداثة .. والعالمية وتحدث نقلة تعليمية لمستقبل أفضل، ومواكبة للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي و منها: 

 

برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية؛ لتدريب الطلاب على قيادة السفن وتكنولوجيا الاستزراع البحري في كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وبرنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب 

 

ثلاثة برامج :

بالإضافة إلى  ثلاث برامج جديدة بكلية العلوم هذا العام وهى برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية لطلاب شعبة العلوم، برنامج كيمياء النانو وعلوم المواد لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية لطلاب قسم علم الحيوان، لتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع البيئة الصحراوية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل.
 

 

العريش جامعه البرامج العلمية المعايير

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