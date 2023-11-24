وزير الخارجية الإسرائيلي يبدي غضبه من تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

أدان وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيلي كوهين، اليوم الجمعة، تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، اليوم، من أمام معبر رفح.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي،: "نحن ندين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب، وبعد كلمتيهما؛ سيتم دعوة سفرائهما إلى محادثة توبيخ قاسية".

وزعم "كوهين"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس"، أن: "إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد الوزير الإسرائيلي "سنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".

وكان رئيس وزراء إسبانيا، أكد أنه يجب العمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، ويجب إحياء عملية السلام في المنطقة، في الوقت الدي أشار ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إلى أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف الآن في قطاع غزة، ونرفض تدمير المجتمع.

وأضاف "كروا" خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن الكثير من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء، والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف وتحترم القانون الدولي.

وأكد: يجب أن تكون هناك زيادة في توفير المساعدات، وأقدم الشكر لمصر على الجهود الكبيرة في توفير المساعدات لـ قطاع غزة.

وكشف أن بلاده ستقدم الكثير من المساعدات خلال الفترة المقبلة، حيث أنها قدمت وستقدم المزيد لقطاع غزة.

وأوضح أن الجميع يريدون أن يقدموا رسالة للإنسانية؛ حتى يتوقف ما يحدث، وتصل المساعدات إلى غزة.

وكشف أن وقف إطلاق النار حل جيد، ولكن نسعي ليكون الوقف دائما، وليس لمدة أيام.