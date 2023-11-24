أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات

حققت مديرية أوقاف القليوبية رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 10.913.000 جنيه حتى تاريخه، متجاوزة إجمالي ما تم في العام الماضي، بزيادة 117.300 جنيه، لتكون مديرية أوقاف القليوبية هي المديرية رقم 13 من بين المديريات التي تجاوز إجمالي تحصيلها للصكوك ما تم تحصيله في العام الماضي.

مكافأة 4000 جنيه لمدير أوقاف القليوبية

ومن جهته، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح مدير مديرية أوقاف القليوبية، إثابة، قدرها 4 آلاف جنيه، منها 3000 آلاف جنيه؛ لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي، و1000 جنيه لتجاوز مبيعاتها 1000 صك في يوم واحد.

مكافأة 4000 جنيه لمدير أوقاف الجيزة

حققت مديرية أوقاف الجيزة رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 15.290.000 جنيه حتى تاريخه متجاوزة إجمالي ما تم في العام الماضي بزيادة 214.000 جنيه لتكون مديرية أوقاف الجيزة هي المديرية رقم 12من بين المديريات التي تجاوز إجمالي تحصيلها للصكوك ما تم تحصيله في العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف الجيزة بإثابة قدرها أربعة آلاف جنيه ، منها 3000 آلاف جنيه لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي، و1000 جنيه لتجاوز مبيعاتها ألف صك في يوم واحد.

مكافأة 1500 جنيه لمدير أوقاف القاهرة

نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألف صك في يوم واحد، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف القاهرة بإثابة قدرها ١٥٠٠ جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف القاهرة ٢٤٠٠ صك إطعام خلال اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م في يوم واحد.



مكافأة 2000 جنيه لمدير أوقاف الإسكندرية

نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألفين صك في يوم واحد، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بإثابة قدرها ٢٠٠٠ جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف الإسكندرية ٢٢٥٠ صك إطعام خلال اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م في يوم واحد.



مكافأة 1000 جنيه لمدير أوقاف دمياط

نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألف صك في يوم واحد، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف دمياط بإثابة قدرها ألف جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف دمياط ١١٠٠ صك إطعام خلال اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م في يوم واحد.



مكافأة 1000 جنيه لمدير أوقاف الدقهلية

نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألف صك في يوم واحد، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف الدقهلية بإثابة قدرها ألف جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف الدقهلية 1220 صك إطعام خلال يوم الجمعة 24/ 11/ 2023م في يوم واحد.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.