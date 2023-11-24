إسرائيل تستدعى سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، أن إسرائيل استدعت سفيري اسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وحسب المعلن، تستمر الهدنة في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.