عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

405844984_892520615575541_3211620156664879880_n
405844984_892520615575541_3211620156664879880_n
405772243_892520835575519_5541632359356472287_n
405772243_892520835575519_5541632359356472287_n
405882418_892520865575516_7856788408309528335_n
405882418_892520865575516_7856788408309528335_n
405508479_892520872242182_3749417084540342650_n
405508479_892520872242182_3749417084540342650_n
405757142_892520585575544_5108006634441692810_n
405757142_892520585575544_5108006634441692810_n
النادي الأهلي ميدياما الغاني مباراة ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا الأهلى ملعب مختار التتش مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

قتل المدنيين واحترام القانون| شاهد… الفيديو المتسبب في استدعاء إسرائيل لسفيري بلجيكا وإسبانيا.. صفعة لـ نتنياهو

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

موضوعات متعلقة

معاهم بقيت أفضل .. تصريحات نارية من محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

نبيه وشحاتة وبامبو وجمال يؤدون واجب العزاء في وفاة والد خالد جلال| شاهد

الأرجنتين تسحق البرازيل بثلاثية نظيفة وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال الناشئين

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري

يونس وعبد اللطيف وصبري أول الحضور في عزاء والد خالد جلال نجم الزمالك

ريال مدريد يتلقى نبأ سارًا قبل لقاء قادش بالدوري الإسباني

لديهم صلاح.. ماذا قال جوارديولا قبل مواجهة السيتي وليفربول

ترشيحاتنا

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

سحر رامى عن حسين الإمام: كان فنانا وزوجا عظيما

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أخبار السيارات |اركب "أوتوماتيك" بـ 175 ألف جنيه.. أرخص نيسان صني 2024..أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة

قوات الاحتلال تفرج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين

رئيس اتحاد جدة يخرج عن صمته بسبب محمد صلاح.. لهذا السبب فشلت الصفقة الكبري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

بملابس ملفتة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ