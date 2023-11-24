دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

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