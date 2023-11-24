أستاذ العلاقات الدولية: الاحتفالات الفلسطينية تدل على انتصارهم وإحراج حكومة الاحتلال

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما حدث اليوم؛ هو خطوة على الطريق الصحيح باعتبار أنها تؤسس لواقع جديد، وتؤدي بشكل كبير إلى العمل على وقف التصعيد، حتى وإن كان لمدة محددة وهي لـ 4 أيام.

وأضاف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه من الممكن جدا أن يتم البناء على هذه الهدنة؛ لكي يكون هناك وقف إطلاق النار، ثم تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن هذه الهدنة كانت تؤشر لتغير نوعي في نظرة المجتمع الدولي للأوضاع في فلسطين بشكل كبير.

وأشار الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المجتمع الدولي أصبح يميل بشكل أكثر قوة، مع رؤية الدولة المصرية، بضرورة أن تكون هناك هدنة مستدامة وواضحة، ونوع من أنواع إدخال كافة أوجه المساعدات، لافتا إلى أن الاحتفالات الفلسـطينية؛ تدل على انتصار فلسـطيني، مما يؤدي إلى إحراج الحكومة الإسرائيلية.