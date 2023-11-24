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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة الليبي في زيارة مهمة لمنشآت هيئة الرعاية بالإسماعيلية | تفاصيل

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة الليبي والوفد المرافق له في حضور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة و الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

جاء ذلك أثناء تواجد وزير الصحة الليبي بالإسماعيلية؛ لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

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خلال استقباله لوزير الصحة الليبي، أكد محافظ الإسماعيلية على فخر جميع المصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجال القطاع الطبي بمصر، مشيرًا إلى ما حظيت به محافظة الإسماعيلية من مزايا كونها ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتطور الملحوظ في القطاع الطبي بالمحافظة نظرًا لوجود جامعة قناة السويس، التي تفرز العديد من الكفاءات الطبية مما يجعل من المنظومة الصحية أكثر تعاونًا واستجابة للتطور الحادث على مستوى العالم، مؤكدًا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق.

وخلال كلمته، قال وزير الصحة الليبي، إن مصر هي الأخت الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من مصر".


كما وجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر.


مؤكدا أن النظام الصحي المصري لا يبخل أبدًا على نظيره الليبي بتقديم ما يحتاجه من التقويم والدعم والمساعدة بعد ما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة السابقة.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، تقديم كل سُبل الدعم لأشقاء الوطن بدولة ليبيا، مؤكدًا فخره بما حققته مصر في مجال التغطية الطبية الشاملة وهي الحمل الثقيل الذي اتخذته القيادة السياسية بمصر على عاتقها، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا تنظيم عدة زيارات إلى المحافظات التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل، لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الشأن.

وحرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة تجربة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع وزير الصحة الليبي، حيث أُنشئت الشبكة بهدف تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستعرض محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية منظومة التعامل مع الأزمات والكوارث بالمحافظة، وتناول بالشرح إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من أحدث الأجهزة وكذلك العناصر البشرية الممثلة لكل جهة والمدربة على التعامل مع الأزمات واحتوائها.

جاء ذلك بحضور دكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، دكتور أمير التلواني المدير التنفيذي، دكتور مجدي بكر مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللواء هشام شندي مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي، مهندس محمد السيسي مدير إدارة المخاطر والأزمات والمشرف على تحقيق رؤية الهيئة، دكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

سوف تتضمن زيارة وزير الصحة الليبي اليوم زيارة المجمع الطبي ومركز ٣٠ يونيو لأمراض الكلى للتعرف على الخدمات المقدمة وكيفية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بهما.

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