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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماة وطن: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها .. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية 2024 يضمن نزاهتها بلا أي شكوك.

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مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

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عضو بحملة السيسي بالخارج : الجاليات المصرية تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم حزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن إقامة الاستحقاق الدستوري وهى الانتخابات الرئاسية المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحيط بالمنطقة جميعا تحدٍ كبير، والكل يرى أن مصر هى قلب الحدث الآن وأنها تستعيد دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية.

أوضح أن الدولة المصرية كانت حريصة على أن يتم هذا الاستحقاق الدستورى بشكل قوى وأن نضرب للعالم مثالا فى إدارة أمرنا بشكل حكيم، وأن يكون لدينا زخما من الأحداث الداخلية فيما يخص الانتخابات الرئاسية ودعايتها للأربعة مرشحين.

حماة وطن الإشراف القضائى الانتخابات الرئاسية

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