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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بحملة السيسي بالخارج : الجاليات المصرية تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة دينا أيمن، مدير البرامج في شركة مايكروسوفت الأمريكية، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالخارج، إن الانتخابات الرئاسية المصرية سوف تشهد مشاركة جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب والمرأة حيث المرأة في الخارج سوف تتقدم الصفوف في علمية التصويت بالانتخابات، مشيرا إلي حرص الجالية المصرية في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية حتى لا يعطي الفرصة لمن يدعون للمقاطعة بحجة أن الانتخابات محسومة لشخص معين سنعطي لهؤلاء درسا أن النزول ليس لشخص محدد بل للوقوف خلف مصرنا في هذه الفترة التي نعلم جيداً مدى حساسيتها وأهميتها.

وأكدت "أيمن"، في تصريحات لها اليوم، إننا نحتاج للالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة، ولافتا إلي إبراز دور المصريين ‏بالخارج في الانتخابات الرئاسية، فهم جنود يدافعون عن بلدهم في هذا اليوم، ومشاركتهم في ‏الانتخابات واجب وطني، كما أنه حق دستوري لكل مصري حتى يسهم في رسم مستقبل الوطن، ‏ولا بد من الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للمصريين جميعاً من حقوق سياسية وغيرها من ‏الحقوق التي يجب بالفعل الحفاظ عليها.

وأوضحت الدكتورة دينا أيمن، أن الجهد الذي سيبذله المصري في الخارج في الإدلاء بصوته الانتخابي يعادل جهد الجندي ‏المتربص للإرهاب على الحدود يؤمن دولته، مشيرة إلي أن الوطن يدخل الآن مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار لهذا الشعب، ألا وهي مرحلة الانتخابات الرئاسية، والانتخابات الرئاسية هي بمنزلة اختبار حقيقي لنا كمصريين، سوف نعكس للعالم كله مدى وعينا بما تعنيه الانتخابات الرئاسية للوطن من كونها مرحلة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

الانتخابات المصريين بالخارج عبد الفتاح السيسي

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