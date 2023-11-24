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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالبحيرة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز كفر الدوار، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والشخصيات العامة والصحفيين.


وقال سند السمالوسي ، القيادي بحزب مستقبل، أن ما شهدته الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد من مشروعات تنموية عملاقة، يوجب على المصريين جميعا الحفاظ على ما وصلنا له من انجازات على أرض الواقع ، وتأييد الرئيس السيسي لمواصلة طريق البناء والتنمية.


أوضح أن الرئيس السيسي اخترق مشكلات وملفات أهملت لعقود طويلة، فيد التعمير والتطوير طالت كل اشكال الحياة فى مصر فى مجالات الصحة والتعليم والصناعة والاستثمار والإعمار والتجارة ، واطلاق مبادرات صحية ساهمت فى القضاء على أمراض بعينها، فضلا عن القضاء على العشوائيات وعمل مساكن بديلة أمنة للمصرييبن.

أشار الي أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة" ، الذي يهدف لتغيير حياة ٦٠ مليون مواطن من الأكثر احتياجا بكل القرى المصرية، بما يسهم فى الارتقاء بمستويات معيشتهم والحصول على حياة كريمة لائقة فى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جميع المصريين .

عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية حياة كريمة

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