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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا |تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عن تعليمات هامة لطلاب الفرق الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد سامح  ، على الطلاب الذين لم يقوموا بدراسة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي الذي يعقد بكلية الآداب حيث انه لن تتم إجراءات النقل الى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز الاختبار بنجاح.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة لطلاب الفرق الدراسية اللغة الفرنسية بالثانوية العامة

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