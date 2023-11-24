هدفان منها لـ رونالدو.. النصر يضرب الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، النصر، إلى فوز جديد، جاء هذه المرة على حساب الأخدود، بثلاثية دون مقابل؛ بعدما سجل ثنائية في غضون 4 دقائق، أكدت أحقية "الأصفر العاصمي" بنقاط المواجهة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

واقترب النصر من غريمه التقليدي "الهلال" متصدر لائحة الترتيب بعدما قلص فارق النقاط بينهما إلى نقطة وحيدة، مع تبقي مواجهة للأخير أمام الحزم في ذات الجولة، إذ يملك النصر 34 نقطة مقابل 35 للهلال.

ولم يجد النصر صعوبة في تجاوز ضيفه الأخدود بعدما تقدم بهدف مبكر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13 بعد عرضية مثالية من سلطان الغنام.

وبدأ النجم البرتغالي أهدافه في المواجهة مع الدقيقة 77 قبل أن يسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له بكرة رائعة أرسلها عالية من منتصف ملعب الخصم تقريبا لتسكن شباكه، ورفع رونالدو بهذه الثنائية رصيده التهديفي إلى 15 في صدارة الترتيب وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الصربي ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال.

وكان البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر قد فضل إراحة عدد من الأسماء يأتي في مقدمتها السنغالي ساديو ماني الذي ظل على مقاعد البدلاء بالإضافة على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك كلاعب بديل في الشوط الثاني.

واستمر الأخدود بهذه الخسارة على رصيده النقطي السابق 10 نقاط مواصلاً حضوره في المراكز الأخيرة بلائحة الترتيب.