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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيي راشد: إصرارنا على تحقيق أهدافنا جزءاً من نجاح منظومة السياحة.. فيديو

يحيي راشد
يحيي راشد

 أكد يحيي راشد وزير السياحة الأسبق، أن مصر نجحت ف زيادة أعداد السياحة رغم محاولات المقاطعات لنا قبل سنوات، ولكن إصرارنا على تحقيق الأهداف والعمل على الاستمرارية ثابتة، كان جزءاً من نجاح منظومة السياحة في مصر.

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يحيي راشد: استعادة صورة مصر الذهنية ساعدت على قدوم السياحة.. فيديو

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يحيي راشد: مشروع العائلة المقدسة سيجذب أكثر من 30 مليون سائح لمصر|فيديو

وقال وزير السياحة الأسبق، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" أهم ما يجب العمل عليه في السياحة هي الاستمرارية والعمل وفقاص لنظومة متاكملة الأركان وأن يكمل القادم ما بدأ فيه الحالي، موضحاً:" أن مش بنتكلم عن شركة صغيرة..لأ.. فمثلاً عقوملى سبيل المثال مشروع  "مسار العائلة المقدسة" كان مشروع كبير ومستقبل أجيال، وبالتابي كان لازم نشتغل بخطة محددة".

 

وعن تحدي الدولة للمقاطعات ونجاحها في زيادرة أعداد السياح، أوضح وزير السياحة الأسبق:" كان عندنا تقارير أسبوعية وشهرية يتم إرسالها لرئيس الوزراء في هذا الوقت كان همتم جداً انه يتابع كل التقارير دي اول بأول وكانت التقارير بتصل أيضاً الي الرئاسة لانها موضوعات في غاية الاهمية ولها مستقبل واعد مثلها كالصناعة والبترول والتصدير وغيرها من مصادر  الدخل المتنوعة.

 


برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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