يحيي راشد: زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة ولولا الرئيس ما تحققت|فيديو

كشف يحيي راشد وزير السياحة السابق، عن التكليف الرئاسي له بعد توليه حقيبة السياحة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" كنا نقدم تقريرًا شهريًا لرئيس مجلس الوزراء ومنه إلى الرئاسة".

وأضاف:"وضعنا الأهداف التي نحتاجها وآليات تنفيذها وكان التحدي كبيرًا لكننا نجحنا".

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع السياحة كان كبيرًا جدًا وكان قادرًا علي تحديد الاتجاهات وتحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها.

وأكد أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة ولها قيمة كبيرة ولولا الرئيس السيسي ما تحققت الزيارة.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.