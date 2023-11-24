يحيي راشد: عملنا على استعادة صورة مصر الذهنية وأنها دولة آمنة ومستقرة

أكد يحيي راشد وزير السياحة السابق، أن التحدي الأكبر بعد توليه حقيبة الوزارة، كان كيفية استعادة النشاط السياحي سقوط الطائرة الروسية.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:"عملنا علي استعادة صورة مصر الذهنية في فكر الغرب علي أنها دولة آمنة ومستقرة".

وأضاف: "الأهم من ذلك كله هو العمل علي استعادة الصورة الذهنية لمصر في فكر المجتمع الغربي، كدولة أمنه ومستقرة، والعديد من هذه الأفكار، ويحضرني مراحل كثيرة كان الإنسان يعتقد فقها أنها صعبة، ولكن الصعوبات التي تواجه المستويات المختلفة من القيادات تنظر للأمور بسهوله، والجميع كان قادر علي التأقلم مع الموضوع وبالعكس استطاعوا احداث تغيير فعلي في الصورة الذهنية لمصر".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.