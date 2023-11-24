يحيى راشد: استعادة النشاط السياحي كان التحدي الأكبر عقب سقوط الطائرة الروسية

وثَّق يحيي راشد، وزير السياحة السابق، تجربته داخل الحكومة، والذي حمل عنوان “التجربة المصرية.. 10 سنوات من التحديات والإنجازات” من تحديات وإنجازات.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "عندما توليت حقيبة السياحة؛ كان التحدي، هو كيفية استعادة النشاط السياحي، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية".

وأضاف: "أهم شيء يشغل المجتمع في هذا الوقت، هو كيفية استعادة الحركة السياحية، لأنني توليت في فترة سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء، ومع تواجد زخم كبير من بعض الدول التي قاطعت مصر تمامًا، مثل بريطانيا، والتي لم يكن لها علاقة بالموضوع، والسياحة الروسية كان لها باع كبير داخل مصر، وانخفضت نسب السياح الروس في مصر، والعديد من التحديات، والتحدي الأساسي في هذه المرحلة وهذه الظروف هو كان كيفية استعادة الحركة السياسية، وقد يعتقد البعض أن هذا عمل سهل، أو يسير بفتح أسواق سياحية مختلفة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.