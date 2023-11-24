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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw في دورته ال 29 الذي يُقام حالياً بالعاصمة البولندية وارسو، والذي يعد من أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمي الرحلات البولنديين وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

افتتح الجناح المصري السفير حاتم تاج الدين سفير مصر في بولندا بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق البولندي والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه، وخاصة أن السياحة الوافدة منه قد واصلت الارتفاع الى معدلات قياسية ليصبح السوق البولندي من أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أوضح أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف بصورة أوسع على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البولندي لزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى إطلاعهم على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

أشار أيضاً إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق البولندي في زيادة حركة الطيران بين البلدين ومنها تشغيل شركة الطيران البولندي لخط الطيران المباشر بين مدينتي وارسو والقاهرة وكذلك خطوط الطيران العارض بين العديد من المدن البولندية والمقاصد السياحية المصرية.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد محمد سلامة ومحمد فرج عدداً من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات فى السوق البولندي ودول شرق أوروبا، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رئيس اتحاد  شركات ووكلات السياحة والسفر البولندية، حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن للسائحين ممارستها خلال زيارتهم لمصر، بالإضافة إلى التعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى مصر.

يذكر أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته نحو 120م2 يضم عددا من الفنادق وشركات السياحة والطيران المصرية.

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وزارة السياحة والآثار TT Warsaw saw التجمعات السياحية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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