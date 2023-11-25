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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حشيش: شركة الكرة واحتراف اللاعبين في أوروبا الحل الأمثل لمشاكل الزمالك

طارق حشيش
طارق حشيش

أكد طارق حشيش، المستشار المالي لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن إنشاء الزمالك شركة لكرة القدم، سيكون الحل الأمثل لمشاكل الزمالك في الفترة القادمة.

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وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم


وقال حشيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن هناك مشاكل في التشريعات فيما يخص الإستثمار وشركة الكرة سيتم حلها في المرحلة القادمة.


وشدد حشيش على أن الزمالك يعاني من أزمة في التسويق، لكنه يثق أنها ستحل خاصة أن هناك رجال تسويق واستثمار موجودين في مجلس الإدارة الحالي.


وألمح حشيش إلى حاجة الزمالك إلى خروج لاعبين للإحتراف الأوروبي، كما حدث مع مصطفى محمد من أجل إدخال مبالغ مالية تنهي أزمات النادي، فعلى مسئولي النادي أن يخططوا لبناء لاعبين مميزين يستطيعون تسويقهم في أوروبا مستقبلًا.



غيابات الزمالك في مباراة ابو سلسم الليبي 

 

شهدت قائمة نادى الزمالك لكرة القدم التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي غدا الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، غياب 5 لاعبين من عناصر الفريق.

وشهدت القائمة غياب "محمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة" للإصابة، إضافة للثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأسباب تأديبية.
 

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.


وتضم قائمة الزمالك، كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".
الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

طارق حشيش نادي الزمالك الزمالك

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