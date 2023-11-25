صحفي: بايدن شكر الرئيس السيسي وثمن الجهود المصرية لإقرار الهدنة في غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن العلاقة الأمريكية المصرية قي ملف القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها فحاولت بعض الإدارات في وقت من الأوقات ان تتجاوز الدور المصري ولكن الدور المصري يفرض نفسه تاريخيا وجغرافيا في المسألة، في مصر أكبر منخسرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية فقد خسرت 5 حروب والألف الشهداء تعرض أقتصادها لأزمات كبيرة، فهي دافعة لثمن كبير جدا.

وصرح الخطيب خلال لقائه، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن معبر رفح هو الرئة الوحيدة لقطاع غزة، فإسرائيل أغلقت الـ 5 معابر على القطاع وهي المسئولة عن إدخال المياة والكهرباء والوقود وكل ما يتعلق بالقطاع.

مصر ادخلت الكهرباء وعبور الأفراد من خلال معبر رفح

وأضاف ،أن مصر ادخلت جزء من الكهرباء وعبور الأفراد من خلال معبر رفح وفقا للقانون الدولى، فمعبر رفح تحت اشراف منظمات دولية هي التى تشرف على دخول الشاحنات و والمساعدات الإنسانية حتي لا تتهم مصر أتهامات باطلة.

وأكد أحمد الخطيب، أنه لا احد يستطيع ان ينكر الدور المصري في القضية الفلسطينية، وتظهر المشكلات والكوارث في قطاع غزة بعد الحرب.



وأوضح الكاتب الصحفي ان الرئيس الأمريكي جو بايدن قام باتصالا هاتفيا أمس الخميس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويثمن جهود الوساطة المصرية وانه لولا دور المصري كانت تتعقد المشكلة بغزة.