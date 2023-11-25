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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام خليل: مصر اللاعب الوحيد المؤثر عالميا في أزمة غزة

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بالجهود المصرية في القضية الفلسطينية وفي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
وأضاف عصام خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن لا يستطيع احد المزايدة على الجهود المصرية في القضية الفلسطينية، متابعا أن مصر لعبت دور فير عادي بعد يوم ٧ أكتوبر.
وتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر اللاعب الوحيد المؤثر في العالم بشأن أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مستدركا أن مصر قدمت جهودا كثيرة ومنها إرسال المساعدات إلى قطاع غزة وقمة القاهرة للسلام ومؤخرا الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
واكمل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجميع تبنى وجهة النظر المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية، و مصر هى من حرك الموضوع.
 

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