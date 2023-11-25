مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أزمة الغرامة الموقعة على نادي الزمالك، لصالح نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، بسبب قضية قائد الفريق، محمود عبدالرازق “شيكابالا”.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر أكد أن مسؤولي نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي رفضوا تقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا والتي تقدر بمليون و500 ألف دولار".



وأضاف : "مجلس إدارة نادي لزمالك برئاسة حسين لبيب، يسعى لحل أزمته مع سبورتينج لشبونة حتى يتم فتح باب القيد في الميركاتو الشتوي".

وأكمل : "حاول نادي الزمالك عن طريق عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، إرسال طلب لسبورتينج لشبونة، من أجل اتفاق جديد بسداد الغرامة على ثلاث أقساط كل قسط 500 الف دولار".

واتم إبراهيم سعيد : "مسئولو النادي البرتغالي رفضوا طلب نادي الزمالك، وتمسك بموقفه وطالب بالحصول على المبلغ بشكل كامل".