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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس سلامة: دخول 200 شاحنة إغاثية جديدة إلى غزة

الأعلامية لميس سلامة
الأعلامية لميس سلامة وفرح سعيد

قالت الاعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد إن أمس تم نقل الإسرائيليين المحتجزين من غزة لرفح مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ بواسطة مصرية قطرية أميركية.

وأردفت سلامة خلال برنامج" صباح البلد “المذاع على فضائية”صدى البلد"،  أنه احتشدت الكثير من عائلات الاسري المحتجزين الفلسطينيين في محيط سجن عوفر الإسرائيلي، لافته إلى أن الهدنة ستسمر ٤ أيام وبدأت من أمس.

وأسفرت الجهود المصرية المكثفة عن إطلاق سراح ١٢ من رعايا تايلاند و١٣ من المحتجزين الإسرائيليين لدي حماس من بينهم نساء وأطفال.

وتابعت: سيتم خلال هذه الفترة الافراج عن ٥٠ رهينة من الإسرائيليين من النساء والأطفال الأقل من ١٩ سنة ، وسوف يفرج مقابل كل فرد منهم عن ٣ أسري فلسطينيين لدي الجانب الإسرائيلي.

200 شاحنة مواد إغاثية طبية و4 شاحنات وقود وغاز لقطاع غزة 

واستطردت لميس سلامة فى حديثها: سوف يتم دخول٢٠٠ شاحنه مواد اغاثية وطبية و٤ شاحنات وقود وغاز لكل مناطق قطاع غزة خلال الهدنة وسيوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لمدة ٦ ساعات يوميا.

غزة رفح واسطة مصرية قطرية أميركية المحتجزين الفلسطينيين ٢٠٠ شاحنه مواد اغاثية الهدنة

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