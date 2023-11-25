ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة.

تم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد يقيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية، و9 أكلاشيهات منسوبة لجهات مختلفة، و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير، و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.