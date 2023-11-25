بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الموقف الشجاع لبلدية برشلونة التي قرّرت قطع علاقتها مع الكيان المحتل، رفضاً للعدوان ولحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت حركة حماس المدن والمجالس البلدية حول العالم إلى انتهاج ما قامت به بلدية برشلونة انتصاراً للإنسانية ولقيم الحرية والعدالة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واتمت حماس بيانها قائلة " على المدن والمجالس البلدية حول العالم إلى انتهاج ما قامت به بلدية برشلونة رفضاً لمجازر الاحتلال الصهيوني النازي ضد الأطفال والمدنيين العزّل.