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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوري رياضي للمتعافين بالمناطق بديلة العشوائيات

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضي ،"أنت أقوى من المخدرات " للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "،بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

 

شارك في الدوري الرياضي متعافين من 5 مناطق مطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، أسطبل عنتر، أهالينا ،"، في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة ،وحصد فريق منطقة حدائق أكتوبر المركز الأول والأسمرات المركز الثانى والمحروسة المركز الثالث وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص  على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع  .

وقالت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  أنه وفقا لتكليفات  رئيس الجمهورية  بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق ، والبرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ،وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية ،تم افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة واستقبلت هذه العيادات 15659 مُترددا "جديد ومتابعة "من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء  المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة  على مدار لـ 10 أشهر الماضية  والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن "16023"  وتلقوا الخدمة مجاناً.

 

ووجهت "القباج " باستمرار تكثيف برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسي والتمكين الاقتصادى لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل فى إطار إعادة دمجهم   مرة أخرى فى المجتمع

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،أن البرامج  التوعوية التي يتم تنفيذها في المناطق المطورة  "بديلة العشوائيات" تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، وأيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية ، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج  .

صندوق مكافحة وعلاج الإدما نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى التمكين الاقتصادي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

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