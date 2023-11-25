بسبب مشاهد الإفراج عن أسرى فلسطينيين.. مفيدة شيحة تنفعل على الهواء

خصص الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد الهدنة بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت مفيدة شيحة، إن الهدنة تعيد الحياة إلى قطاع غزة، والعالم كله بقي عارف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والافراج عن الاطفال من سجون الاحتلال.

وأضافت مفيدة شيحة، انه :"ايه الوحشية دي وايه اللي بيعملوا ده والاحتلال الإسرائيلي لا يصنف بأنهم ناس ولا حيوانات ولا اي شيء حي تماما بهذه الأفعال التي لا يقبلها أي عقل".

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