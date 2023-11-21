مفيدة شيحة: البطيخ الأحمر يفرض نفسه على المشهد في فلسطين

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه عاد البطيخ الأحمر يفرض نفسه على المشهد من جديد، فلم يعد مجرد فاكهة بل تحول إلى رمز سياسي يحمله المتظاهرون الداعمون للفلسطينيين، مشيرة إلى أن استخدام البطيخ كرمز فلسطيني ليس جديداً إذ ظهر لأول مرة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمت القدس الشرقية.

وتابعت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت، جعلت الحكومة الإسرائيلية عرض العلم الفلسطيني علناً بمثابة جريمة جنائية في غزة والضفة الغربية.

واستطردت مفيدة شيحة، أنه في المقابل وللتحايل على الحظر، بدأ الفلسطينيون في استخدام البطيخ لاسيما أنه عند تقطيعه يحمل نفس الألوان الوطنية للعلم الفلسطيني وهي الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايم".



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