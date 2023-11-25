اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة تابعة لنا في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم السبت، أن دورية تابعة لها تعرضت ظهر اليوم لنيران من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت "اليونيفيل" أن الهجوم على قوات حفظ السلام بلبنان أمر مقلق للغاية، مشيرة إلى إصابة إحدى السيارات التابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على دورية تابعة لها في جنوب لبنان دون إصابات.

وشهد جنوب لبنان، اشتباكات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.