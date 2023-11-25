خلال إطلاق الفوج الأول من قطار الشباب.. أشرف صبحي: يدعم السياحة الداخلية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب، أمس، بمشاركة 500 شاب وفتاة، والمتجه إلى الأقصر وأسوان.

وودع وزير الشباب والرياضة، الشباب المشاركين في قطار الشباب، وتحدث إليهم حول كيفية مشاركتهم بالرحلة، معربا عن خالص تمنياته بسلامة الوصول، والاستمتاع بفترة إقامتهم في الأقصر وأسوان، بعد التطوير الذي قامت به الوزارة للمدينتين خلال الفترة الأخيرة، وكذلك للتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها كلا من محافظتي الأقصر وأسوان.

يذكر أن البرنامج تنظمه الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، برعاية عدد من البنوك المصرية.

حضر الإطلاق، كلا من، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، علاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة محمد الطويلة وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لقطاع المسافات الطويلة والمتوسطة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ولفيف من قيادات هيئة سكك حديد مصر.

ويتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل “السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة”، بالإضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر، مثل “وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر”، فضلا عن تنفيذ جولات حرة.

جدير بالذكر أن مشروع قطار الشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، وتشجيع السياحة الداخلية، إذ تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات، ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

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