مهاجم مصري على طاولة الأهلي.. واللاعب يضغط على ناديه للانتقال للأحمر

ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، بعد خيبة أمل المارد الأحمر في صفقة انتوني موديست صاحب الـ 35 عام الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولم يقدم المردود المطلوب منه.

وويسعي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم بعد طرح أكثر من اسم لاعب خلال الفترة الأخيرة منهم أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، وأوفا مهاجم إنبي اللذان يقدمان عروض قوية مع فريقيهما.

وأحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر تلقى عرضا من الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، وان اللاعب يحاول الضغط على إدارة مودرن فيوتشر في الوقت الحالي للموافقة على رحيله بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي الأهلي بعد تردد الأنباء.

ويواجه مودرن فيوتشر موقفا حرجا في ظل رغبة عمر كمال عبد الواحد في الرحيل خلال يناير المقبل أيضا، ما قد يهدد فرص الفريق في بطولتي الدوري المصري والكونفيدرالية الأفريقية.

وانضم أحمد عاطف لصفوف مودرن فيوتشر قبل بداية موسم 2021-2022 قادما من وادي دجلة، وشارك في 58 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدا الأحد، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية