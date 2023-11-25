عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم مصري على طاولة الأهلي.. واللاعب يضغط على ناديه للانتقال للأحمر

الاهلي
الاهلي

ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، بعد خيبة أمل المارد الأحمر في صفقة انتوني موديست صاحب الـ 35 عام الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولم يقدم المردود المطلوب منه.

وويسعي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم بعد طرح أكثر من اسم لاعب خلال الفترة الأخيرة منهم أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، وأوفا مهاجم إنبي اللذان يقدمان عروض قوية مع فريقيهما.

وأحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر تلقى عرضا من الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، وان اللاعب يحاول الضغط على إدارة مودرن فيوتشر في الوقت الحالي للموافقة على رحيله بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي الأهلي بعد تردد الأنباء.

ويواجه مودرن فيوتشر موقفا حرجا في ظل رغبة عمر كمال عبد الواحد في الرحيل خلال يناير المقبل أيضا، ما قد يهدد فرص الفريق في بطولتي الدوري المصري والكونفيدرالية الأفريقية.

وانضم أحمد عاطف لصفوف مودرن فيوتشر قبل بداية موسم 2021-2022 قادما من وادي دجلة، وشارك في 58 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدا الأحد، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

النادي الأهلي أنتوني موديست مهاجم احمد عاطف أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من مدرب يد الأهلي للاعبين

مدرب ليفربول بعد التعادل مع السيتي: نستحق الفوز.. ونجمنا صنع الفارق

أسيك ميموزا يقتنص تعادلا مثيرا من أنياب سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

ليفربول يكسر سلسلة ذهبية لمانشستر سيتي ورقما قياسيا للاعب المنافس| اعرف الحكاية

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

صدام ناري بين جوارديولا ومهاجم ليفربول.. ماذا حدث؟

رقم سلبي يتقاسمه ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منتخب المغرب يودع كأس العالم للناشئين بعد خسارته أمام مالي

ترشيحاتنا

عاجل| إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات

عاجل| كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

نوة باقي المكنسة| توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الاستعداد

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

الخط الأزرق| جيش الاحتلال يقصف دورية تابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ