أخبار الأهلي والزمالك| نجم مغربي ومهاجم مصري على طاولة الأحمر.. والفارس الأبيض يفسخ التعاقد مع أحد لاعبيه

نشر موقع صدي البلد خلال الساعات الأخيرة، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بأخبار الأهلي والزمالك، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

قال الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد عبدالمنعم، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد ، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "إدارة النادي الأهلي تسابق الزمن، لعقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، لتجديد عقده لفترة جديدة خاصة وان اللاعب يطمح في الاحتراف الخارجى بعد بطولة أفريقيا.

نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، مفاجأة حول مستقبل نجم الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، صلاح محسن، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر أكد لـ بلس 90، إن صلاح محسن نجم الأهلي رفض خروجه على سبيل الإعارة".

وأكد : "مهاجم النادي الأهلي رفض الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة مرة أخرى، وطالب الإدارة برئاسة محمود الخطيب، أنه في حال رحيله هذه المرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يكون على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة".

مهاجم مصري على طاولة الأهلي

ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، بعد خيبة أمل المارد الأحمر في صفقة انتوني موديست صاحب الـ 35 عام الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولم يقدم المردود المطلوب منه.

وويسعي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم بعد طرح أكثر من اسم لاعب خلال الفترة الأخيرة منهم أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، وأوفا مهاجم إنبي اللذان يقدمان عروض قوية مع فريقيهما.

وأحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر تلقى عرضا من الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، وان اللاعب يحاول الضغط على إدارة مودرن فيوتشر في الوقت الحالي للموافقة على رحيله بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي الأهلي بعد تردد الأنباء.

ويواجه مودرن فيوتشر موقفا حرجا في ظل رغبة عمر كمال عبد الواحد في الرحيل خلال يناير المقبل أيضا، ما قد يهدد فرص الفريق في بطولتي الدوري المصري والكونفيدرالية الأفريقية.

وانضم أحمد عاطف لصفوف مودرن فيوتشر قبل بداية موسم 2021-2022 قادما من وادي دجلة، وشارك في 58 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3.

الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

قرر مسئولو الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فسخ التعاقد مع محترف الفريق، الأمريكي أوجاي مايو.

وكتب الإعلامي محمد فاروق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الزمالك يقرر فسخ تعاقد محترف فريق السلة الأمريكي أوجاي مايو".

وكان فريق سلة الزمالك، خسر أمام الأهلي، في دور ربع النهائي من دوري المرتبط، منذ أيام، بعد الهزيمة في مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المغربي

كشف الإعلامي إسلام صادق عن اقتراب الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من الانتقال إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "تقرير مغربي يؤكد اقتراب يحيى عطية الله ظهير المغرب من الأهلي".

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه صعوبات في مركز الظهير الأيسر بعد تقدم الدولي التونسي علي معلول في السن إلى جانب عدم وجود بديل قوي داخل الأجواء المحلية.