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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانو العالم في افتتاح الدورة الثامنة من شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

صدى البلد

حضر مراسم افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، كوكبة من نجوم المسرح من كل دول العالم لتنطلق الدورة الثامنة من المهرجان من قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ  حاملة رسالة وشعار ( المسرح من أجل الإنسانية ) .


بدأت مراسم افتتاح الدورة الثامنة بتوافد نجوم المسرح العربي والعالمي وكان في مقدمة الحضور المخرج والمدرب العالمي سكوت تورست وبعض من الوفد الكوري الذي قام بارتداء الزي الرسمي الخاص به، وكذلك  الفنان محسن منصور مقدم حفل افتتاح المهرجان وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنانة ميمي جمال والمخرج خالد جلال رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى والمايسترو نادر العباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان  ود. علا العلوان والفنانة امل الدباس والمخرج والفنان الكويتي د. عبد الله عبد الرسول والفنانة ريم احمد والفنان طه خليفة والمخرج والكاتب السعودي دكتور سامي الجمعان والمخرج والفنان الأردني على عليان والمخرج عصام السيد والدكتور مدحت الكاشف والمنتج هشام سليمان والكاتب والناقد احمد عبد الرازق أبو العلا والكاتب الصحفي والناقد باسم صادق والفنان محمد صلاح آدم، والكاتب الصحفي والشاعر وائل السمري عضو اللجنة العليا بالمهرجان .


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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