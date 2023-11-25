مسؤول أمريكي: الضابط السابق المدان في وفاة جورج فلويد تعرض للهجوم في السجن

أكد المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، يوم السبت، أن ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المدان بوفاة جورج فلويد، تعرض للهجوم في سجن بولاية أريزونا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق أن شوفين تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة.

وقال إليسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: 'يحزنني أن أسمع أن ديريك شوفين كان هدفا للعنف'.

'لقد أُدين على النحو الواجب بجرائمه، ومثل أي فرد مسجون، ينبغي أن يكون قادرًا على قضاء عقوبته دون خوف من الانتقام أو العنف'.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

ويقضي شوفين حكما فيدراليا بالسجن 21 عاما لانتهاكه الحقوق المدنية لفلويد، بالإضافة إلى 22 عاما ونصف بتهمة القتل عند إدانته في محكمة ولاية مينيسوتا.

أكد مكتب السجون الفيدرالي أن سجينًا مجهول الهوية تعرض للاعتداء في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون، أريزونا. وقالت إن الموظفين 'بادروا إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة' أحد الأشخاص، الذي نقلته خدمات الطوارئ الطبية إلى المستشفى.

وأطلقت وفاة فلويد في عام 2020 العنان للاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد وحشية الشرطة والعنصرية بعد أن ركع شوفين، وهو أبيض، على رقبة الرجل الأسود المقيد اليدين لأكثر من تسع دقائق في جريمة قتل تم تسجيلها في فيديو بالهاتف المحمول.