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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: التخفيضات الضريبية سيتبعها المزيد قبل الانتخابات العامة

سوناك
سوناك

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي هي 'بداية الرحلة'، وسيتبعها المزيد، قبل الانتخابات العامة؛ إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة ميل أون صنداي، قال رئيس الوزراء إن تخفيض المستشار جيريمي هانت بمقدار 2 بنس في التأمين الوطني كان بداية التحركات نحو 'تغيير الاتجاه' في السياسة المالية.

وأضاف: 'لقد قلت دائمًا إنني أرغب في خفض الضرائب على الناس، ولكن كان علينا أولاً السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد.

وتابع “لقد فعلنا ذلك الآن ولم يحدث ذلك عن طريق الصدفة. لقد اتخذنا أنا ووزير المالية مجموعة من القرارات التي لم تكن سهلة، وتعرضنا لانتقادات كثيرة بسببها، وعارضها حزب العمال، وذلك من أجل خفض التضخم إلى النصف وتحدي المتشككين”.

وواصل تصريحاته: "الجميع قالوا إننا سنواجه ركودًا هذا العام في المملكة المتحدة [لكننا] قمنا بالفعل بتنمية الاقتصاد، ولهذا السبب يمكن لسياستنا الاقتصادية أن تغير مسارها.'

واستطرد: هذه بداية الرحلة. سنفعل المزيد عندما نستطيع، لأنني أريد خفض الضرائب، ومكافأة العمل الجاد، وتنمية الاقتصاد، والقيام بذلك بطريقة مسؤولة.

جاءت كلمات سوناك في الوقت الذي قال فيه المطلعون على حزب المحافظين لصحيفة ديلي ميل إن غارة الحكومة على 'الضريبة الخفية' على الدخل يمكن أن تنتهي في وقت أبكر مما هو مخطط له.

استقرار الاقتصاد التخفيضات الضريبية الانتخابات العامة الظروف الاقتصادية ريشي سوناك

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