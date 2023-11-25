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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ميدياما

ترتيب مجموعة الأهلي
ترتيب مجموعة الأهلي

حقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

وكان محمود عبد المنعم كهربا قد نجح في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وافتتح التسجيل للنادي الأهلي كهربا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تسديدة من إمام عاشور ليقوم بلعبها برأسه لتسكن شباك الفريق الغاني.

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ليتصدى لها الحارس ويتابعه الشحات بتسديدها في المرمى في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

واستطاع صلاح محسن تجيل الهدف  الثالث في الدقيقة 89 بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة ليسددها محسن برأسية في مرمي الفريق الغاني.

وبهذا الفوز استطاع النادي الأهلي كسر عقدة عدم الفوز في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا منذ 4 سنوات.

وكانت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقائق الأولى هجمة خطيرة من النادي الأهلي بتسديدة من إمام عاشور التى ارتطمت بالقائم، لترتد لكهربا الذي يلعبها برأسه؛ لترتطم مرة أخرى في القائم، في فرصة مزدوجة للأهلي، ليرد بعدها الفريق الغاني بانفراد على مرمى الشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة من أمام مهاجم ميدياما.

وفي كرة أخرى من عرضية كريم الدبيس ليلعبها كهربا برأسه، لتذهب إلى إمام عاشور، ليلعبها برأسه لكن الحارس يتألق في إنقاذها.

وفي الدقيقة 6 شن الفريق الغاني محاولة هجومية خطيرة بتمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد الشناوي نجح في ابعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول ليتدخل الجهاز الطبي، ويعود مرة أخرى للمعلب.

وفي الدقيقة 22 شن الأهلي محاولة هجومية بانطلاقة عن طريق كريم فؤاد على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 23 أضاع حسين الشحات فرصة محققة من التهديف بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض محمد عبد المنعم لإصابة خطيرة في رأسه؛ بعد تدخله مع زميله محمد الشناوي داخل منطقة دفاع الأهلي، ليتوقف اللعب في الحال، ويتدخل الجهاز الطبي لإسعافه وعودته مرة أخرى لأرض الملعب.

تشكيل الأهلي
وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد خاض المباراة بالتشكيل الاتي

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع

محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط

مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم

حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا

وعلى دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

الأهلي وميدياما
المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

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