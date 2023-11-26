بابتسامة عريضة.. محتجزات إسرائيليات يودعن مقاتلي كتائب القسام | شاهد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة لمقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوثق لحظة توديع محتجزات إسرائيليات لمقاتلي الكتائب بابتسامة عريضة.

ونشرت كتائب القسام لقطات مصورة لعملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى لفريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، تمهيداً لنقلهم عبر معبر رفح.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فرقها أنهت عملية تسليم 17 أسيرًا كان محتجزًا في قطاع غزة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة "حماس"، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.