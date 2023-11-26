50 مليون دولار ..عقد قران يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار عقد قران ضجة والكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن بلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار ليصفه رواد السوشيال ميديا بـ"زفاف القرن" ويعد عقد القران هو لكلا من مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاجرون

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد تزوج الحبيبان وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقاما مجموعة حفلات مبهرة وذلك لمدة 5 أيام بمشاركة فرقة "مارون 5" الشهيرة وذلك بالإضافة إلى عشاء ترحيبيا وذلك في دار الأوبرا بباريس، وذلك بجانب غداء في جناح "شانيل هوت كوتور"، وذلك بجانب ليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي.

وتلقت العروس الشابة التي تبلغ من العمر 26 عاما معاملة كبار الشخصيات وذلك طوال أسبوع تقريبا، لتشمل سائقا خاصا، وفريقا من المصففين وخبراء المكياج

وقد بدأت المراسم وذلك بحفل في متجر شانيل، فقد تم تقديم مجموعة مذهلة من الهدايا لمادلين، وقد استغرق الأمر أسبوعا كاملا من الاستعداد لتجهيز دار الأوبرا، إضافة إلى مشاركة 25 موظفا.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@madelainebrockway/video/7302329228836539691?embed_source=%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=arabic.rt.com%2Ffunny%2F1515586-%25D8%25A8%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-50-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2586-%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25B2-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2F&referer_video_id=7302329228836539691