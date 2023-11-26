انتهاء حياة طفلة في حريق حوش بسوهاج

انتهت حياة طفلة لم تُكمل عامها الرابع من زهور عمرها، أنفاسها الأخيرة؛ إثر إصابتها بحروق نارية بنواحي متفرقة بجسدها، أثناء نشوب حريق بحوش بناحية قرية أولاد يحيى بحري دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انتهاء حياة طفلة في حريق حوش تبن ناحية أولاد يحيى بحري دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب حريق بحوش تبن مُشيد بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة 35 متر تقريباً ملك المدعو "السيد م.ب.م- 67 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماد النيران.

أسفر الحريق عن وفاة طفلة تقطن المنزل المجاور للحوش المحترق المدعو "جومانا ب.ع.س- 4 سنوات- وتقيم بذات الناحية"، كما تم احتراق كمية من التبن داخل الحوش، وبسؤال كلاً من:" مالك الحوش، ووالدة المتوفاة المدعوة شريهان س.ا.ع- 36 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، بمضمون ما سبق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.