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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً .. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي بجامعة سوهاج

صدى البلد

ينظم غداً قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة سوهاج، بالتعاون  مع الجمعية النباتية المصرية، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، بما يساهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة.

وذلك إلى جانب تبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وأيضاً توثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني، الدقيقة.

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وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها المعالجة البيولوجية للتلوث البيئي، دور النباتات والكائنات الدقيقة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، والتقنية الحيوية النباتية والميكروبية تحت ظروف الإجهاد البيئي، البيولوجيا الجزئية للنباتات والكائنات.

وأشارت الدكتورة صباح صابر محمد مقرر عام المؤتمر، أن الدكتور  سلامة ابو اليزيد  عوف رئيس مجلس إدارة المجلة النباتية المصرية سوف يلقي محاضرة بالمؤتمر بعنوان "طريق النهوض بالمجلات المحلية إلي العالمية"، وسوف يستمر المؤتمر علي مدار يومين.

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