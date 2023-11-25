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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات لاستقبال جرحى ومصابي غزة

صدى البلد

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري  للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد في رحاب جامعة بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأوضح "النعماني" أن الدكتور أيمن عاشور، وجه باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

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جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، إن وزير التعليم العالي نوه أيضا بأهمية استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ونوه بأن المجلس ناقش مقترحات الجامعات لتطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

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