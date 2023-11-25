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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الفنية والحرفية

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فني تشغيل وفني معمل وفني مساحة وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب امن والتى تستمر فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 28 من نفس الشهر.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأشار رئيس مياه سوهاج انه تم تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار افضل العناصر الفنية والحرفية والتي تساهم فى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجاري استلامها. 

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائي واخصائي سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى مدخل بيانات

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