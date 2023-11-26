حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من العمد والمشايخ والقبائل بالغربية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية باستضافة وفد من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية والقبائل العربية لكافة القرى والمراكز بمحافظة الغربية بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي النائب محمد عريبي والنائب أحمد الجحش والنائب طلعت عبد القوي والنائبة دعاء عريبي والدكتورة زينب سامي واللواء أحمد عبد الوهاب وآيه ياسر ممثلة الكيانات الشبابية بالحملة.

حيث رحب أعضاء الحملة بالحضور من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية لكافة قرى ومراكز محافظة الغربية وأثنى على دعمهم لترشيح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.

ومن جانبهم أكد الحضور المشارك فى الفعالية بأن الغالبية العظمى من أبناء القبائل العربية داعمون لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة إيمانا وثقةً في قيادتنا السياسية الحكيمة.

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