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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار لتمويل خططها الاستثمارية

صدى البلد

 حصلت الحكومة السعودية على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أكبر قرض حكومي عالميًا هذا العام، وذلك في إطار جهودها لتمويل خططها الاستثمارية، وفقًا لوكالة بلومبرغ .

تم تمويل القرض البالغ أجله 10 سنوات من قبل نحو 18 بنكا، إذ تعهدت البنوك الصينية بنحو 5 مليارات دولار. وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم SOFR.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المملكة العربية السعودية الطموحة لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتقليل اعتماد البلاد على النفط.

ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.

 

يُعد هذا القرض أكبر قرض حكومي عالميًا هذا العام، ويعكس التزام المملكة بتمويل خططها الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

السعودية البنوك الصينية صندوق الاستثمارات العامة رؤية المملكة 2023

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