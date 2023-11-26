روسيا تشن هجوما بالطائرات المسيرة على كييف

شنت روسيا يوم السبت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة ضد عاصمة أوكرانيا كييف منذ بدء غزوها، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تليغرام: "تم إطلاق ما مجموعه نحو 75 طائرة مسيرة من طراز شاهد مناتجاهين - بريمورسكو-أختارسك ومنطقة كورسك في روسيا. وكان الهدف الرئيسي هو مدينة كييف"، ووصف الهجوم بأنه "عدد قياسي" من الطائرات المسيرة. بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 71 من الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران في ست مناطق أوكرانية - لكن تماعتراض معظم الطائرات المسيرة في منطقة كييف.

وقال سلاح الجو: "شاركت قوات الصواريخ المضادة للطائرات والطيران التكتيكي والمجموعات النارية المتنقلة ووحداتالحرب الإلكترونية في صد الهجوم الجوي".

وأضاف أن صاروخا موجها من طراز خ-59 تم تدميره في منطقة دنيبروبتروفسك.

ووصف ميخائيل شامانوف، المتحدث باسم إدارة مدينة كييف العسكرية، عدة موجات من الطائرات المسيرة تأتي مناتجاهات مختلفة نحو العاصمة.

وسمع منتج من شبكة CNN في كييف انفجارات عالية الصوت وأصوات انفجارات متكررة مع طنين الطائرات المسيرةفوق رؤوسهم. وحذرت إدارة المدينة العسكرية السكان من الخروج، قائلة: "تدخل عدد كبير من الطائرات المسيرة العدوةإلى كييف من اتجاهات مختلفة! نحثكم على البقاء في الملاجئ حتى ينتهي التنبيه!"

وكان هذا الهجوم الرابع بالطائرات المسيرة على كييف هذا الشهر، وفقا لشامانوف. وأصيب شخصان على الأقل في حيسولوميانسكي في كييف، وفقا لعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو إن عدة أماكن في حي سولوميانسكي اشتعلت فيها النيران، بما في ذلك مبنى سكني ومبان أخرى غيرسكنية.

وأضاف أن الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في حي سولوميانسكي تضرر، وأن حطام الطائراتالمسيرة المسقطة سقط على مبنيين سكنيين - أحدهما في حي دنيبروفسكي، والآخر في حي هولوسيفسكي.

وفي بيان منفصل، قال سيرجي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف العسكرية، إن حريقا اندلع في مبنى روضة أطفال بعد إسقاططائرة مسيرة في حي سولوميانسكي.

و قالت وزارة الطاقة في البلاد إن هذا الهجوم الأخير على كييف أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن خط علوي، مما ترك77 مبنى سكني و120 منشأة بدون كهرباء في وسط المدينة.

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية ديتيك في وقت لاحق يوم السبت أنه تم استعادة التيار الكهربائي لجميع سكان كييف.

وفي الشتاء الماضي، نفذت روسيا حملة مستمرة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لشل بنية أوكرانيا الطاقية.

وأصبح خميلنيتسكي، في غرب أوكرانيا، هدفا متكررا للهجمات، حيث تسببت موجات الانفجارات في تضرر البنيةالتحتية في المنطقة، بما في ذلك محطتها النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الذرية) إن “انفجارات قوية” هزت المنطقة المحاذية لمحطة خميلنيتسكي النووية الشهر الماضي، وأن موجات الصدمة تسببت في تحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطاتزمراقبة الإشعاع خارج الموقع.

وقال خبراء الوكالة الذرية في المحطة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من الموقع.

وقالت الوكالة الذرية إن الحادث “أبرز مرة أخرى المخاطر التي تهدد السلامة والأمن النوويين خلال النزاع العسكريالمستمر”.

وفي حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن طاقة البلاد هذا الشتاء، قضت شركة ديتيك السبعة أشهر الماضية في استعادةالبنية التحتية، ومحاولة زيادة الإنتاج وتعزيز الدفاعات في منشآتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديتيك ماكسيم تيمتشينكو لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد استعدنا مايمكن استعادته، واشترينا معدات احتياطية وثبتنا دفاعات حول محطات الطاقة”.

وبحسب نائب رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، فإن الهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانيةستكون أصعب لروسيا لتنفيذها هذه المرة.