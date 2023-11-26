عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشن هجوما بالطائرات المسيرة على كييف

صدى البلد

شنت روسيا يوم السبت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة ضد عاصمة أوكرانيا كييف منذ بدء غزوها، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تليغرام: "تم إطلاق ما مجموعه نحو 75 طائرة مسيرة من طراز شاهد مناتجاهين - بريمورسكو-أختارسك ومنطقة كورسك في روسيا. وكان الهدف الرئيسي هو مدينة كييف"، ووصف الهجوم بأنه "عدد قياسي" من الطائرات المسيرة. بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 71 من الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران في ست مناطق أوكرانية - لكن تماعتراض معظم الطائرات المسيرة في منطقة كييف.

وقال سلاح الجو: "شاركت قوات الصواريخ المضادة للطائرات والطيران التكتيكي والمجموعات النارية المتنقلة ووحداتالحرب الإلكترونية في صد الهجوم الجوي". 

وأضاف أن صاروخا موجها من طراز خ-59 تم تدميره في منطقة دنيبروبتروفسك.

ووصف ميخائيل شامانوف، المتحدث باسم إدارة مدينة كييف العسكرية، عدة موجات من الطائرات المسيرة تأتي مناتجاهات مختلفة نحو العاصمة.

وسمع منتج من شبكة CNN في كييف انفجارات عالية الصوت وأصوات انفجارات متكررة مع طنين الطائرات المسيرةفوق رؤوسهم. وحذرت إدارة المدينة العسكرية السكان من الخروج، قائلة: "تدخل عدد كبير من الطائرات المسيرة العدوةإلى كييف من اتجاهات مختلفة! نحثكم على البقاء في الملاجئ حتى ينتهي التنبيه!"

وكان هذا الهجوم الرابع بالطائرات المسيرة على كييف هذا الشهر، وفقا لشامانوف. وأصيب شخصان على الأقل في حيسولوميانسكي في كييف، وفقا لعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو إن عدة أماكن في حي سولوميانسكي اشتعلت فيها النيران، بما في ذلك مبنى سكني ومبان أخرى غيرسكنية.

وأضاف أن الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في حي سولوميانسكي تضرر، وأن حطام الطائراتالمسيرة المسقطة سقط على مبنيين سكنيين - أحدهما في حي دنيبروفسكي، والآخر في حي هولوسيفسكي

وفي بيان منفصل، قال سيرجي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف العسكرية، إن حريقا اندلع في مبنى روضة أطفال بعد إسقاططائرة مسيرة في حي سولوميانسكي.

و قالت وزارة الطاقة في البلاد إن هذا الهجوم الأخير على كييف أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن خط علوي، مما ترك77 مبنى سكني و120 منشأة بدون كهرباء في وسط المدينة.

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية ديتيك في وقت لاحق يوم السبت أنه تم استعادة التيار الكهربائي لجميع سكان كييف.

وفي الشتاء الماضي، نفذت روسيا حملة مستمرة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لشل بنية أوكرانيا الطاقية.

وأصبح خميلنيتسكي، في غرب أوكرانيا، هدفا متكررا للهجمات، حيث تسببت موجات الانفجارات في تضرر البنيةالتحتية في المنطقة، بما في ذلك محطتها النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الذرية) إنانفجارات قويةهزت المنطقة المحاذية لمحطة خميلنيتسكي النووية الشهر الماضي، وأن موجات الصدمة تسببت في تحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطاتزمراقبة الإشعاع خارج الموقع

وقال خبراء الوكالة الذرية في المحطة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من الموقع.

وقالت الوكالة الذرية إن الحادثأبرز مرة أخرى المخاطر التي تهدد السلامة والأمن النوويين خلال النزاع العسكريالمستمر”.

وفي حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن طاقة البلاد هذا الشتاء، قضت شركة ديتيك السبعة أشهر الماضية في استعادةالبنية التحتية، ومحاولة زيادة الإنتاج وتعزيز الدفاعات في منشآتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديتيك ماكسيم تيمتشينكو لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد استعدنا مايمكن استعادته، واشترينا معدات احتياطية وثبتنا دفاعات حول محطات الطاقة”.

وبحسب نائب رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، فإن الهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانيةستكون أصعب لروسيا لتنفيذها هذه المرة.

الحرب الإلكترونية الدفاع الجوي الطائرات المسيرة أوكرانيا دنيبروبتروفسك سلاح الجو الأوكراني طائرة مسيرة مدينة كييف محطات الطاقة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تحتجز أكثر من 200 شخص

إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ