تطوير 50 منطقة.. مستشار وزيرة التضامن تكشف جهود الدولة في ملف الإسكان

أكدت دكتورة رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الإجتماعي، أنه كان هناك 351 منطقة غير آمنة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من 50 منطقة، وأصبحت مناطق إسكان بديل للمناطق غير الآمنة.

وقالت رامونا كنعان، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه تم تجهيز 24 ألف وحدة، وأصبحت جاهزة على السكن لكافة الأسر، مؤكدة أن الوحدات على مساحة 90 مترا، ويتم فرشها بالكامل.

خلال الفترة القادمة

وتابعت مستشار وزير التضامن للتسويق الإجتماعي، أن تكلفة الوحدة تكون ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه، مؤكدا أنه سنعمل خلال الفترة القادمة أكثر من 11 ألف وحدة.