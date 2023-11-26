مؤسسة "حياة كريمة" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

أشادت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة " شباب من أجل إحياء الإنسانية " والتي أطلقها منتدى شباب العالم كأحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى، والتي تأتى انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وهو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم والذى يسعي دائما توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

وتثمن مؤسسة حياة كريمة مبادرة( شباب من أجل إحياء الانسانية) لكونها تدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.وتأتي هذه المبادرة ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من المنتدى ، والتي تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام علي مستوى العالم.