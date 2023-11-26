عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة "حياة كريمة" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

صدى البلد

أشادت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة " شباب من أجل إحياء الإنسانية " والتي أطلقها منتدى شباب العالم كأحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى، والتي تأتى انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع،  وهو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم والذى يسعي دائما توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم.
وتثمن مؤسسة حياة كريمة مبادرة( شباب من أجل إحياء الانسانية) لكونها تدمج بين التأثير والدعم الإنساني  والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.وتأتي هذه المبادرة ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من المنتدى ، والتي تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها  لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام علي مستوى العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

ترشيحاتنا

وصول 6 طائرات محملة بالمساعدات إلى مطار العريش الدولي

الرئيس التونسي يتوعد مُشعلي الفتن بالبلاد: إشارة واحدة كافية لإطلاق صواريخنا الجاهزة

وزير السياحة: الأسابيع الأولى من نوفمبر تتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 10%

تواصل فعاليات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي| شاهد

بينهم 8 مصريين.. غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان.. تفاصيل

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

الله لديه الخطط|أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق من أحمد فهمي

فيديو

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ