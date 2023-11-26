نقل ملكية 50% من أسهم شركة الفنادق المصرية لصندوق السيادي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4489 لسنة 2023



واوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات

المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى القــانون رقـم 177 لـسنة ٢٠١٨ بإنـشاء صـندوق مـصـر الـسيادي

للاستثمار والتنمية.

وبناءً على ما عرضه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلـس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ووزير قطاع الأعمال العام ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه



قــــرر نقل ملكية (50%) من أسهم شركة الفنادق المصرية من الشركة القابضة للسياحة والفنادق HOTAC إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميـة ، وتـسرى علـى شركة الفنادق المصرية أحكام قانون شركات المساهمة وشــركات التوصــية بالأسـهم نقل ملكية



