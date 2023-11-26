رئيس اتحاد عمال مصر: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة على أرض الواقع.. شاهد

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العمالي الحاشد للإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان "العمال والرئيس" .



وقال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لعمال مصر "إحنا من غيركم ولا حاجة" موجهًا الشكر والتحية خاصة لجميع عمال مصر.

ووجه جبران تهنئة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا وتقديرا لما حققه من إنجازات و مجهودات ملموسة لدعم عمال مصر.



وتابع قائلا " يجب علينا النزول و المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاقًا ديموقراطيًا هامًا" .

وأضاف أن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية.



ورفع العمال اعلام مصر وصور الرئيس السيسي مرددين هتافات

"تحيا مصر تحيا مصر" .



وتحدث الدكتور هاني محمود عضو مجلس إدارة أتحاد الصناعات المصرية عن الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " كلنا بنقول عايزين نكمل المشوار.. عايزين نكمل المسيرة" .

أضاف كلنا وراك حتى يعلم العالم كله في هذه الظروف السياسية الصعبة ان ال ١٠٠ مليون مصري يلتفون صفا واحداً تحت قيادة الرئيس.