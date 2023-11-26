صحف السعودية: استشهاد 8 أشخاص بينهم طفل في الضفة الغربية.. وإضراب شامل في جنين حداداً على أرواح ضحايا الهجمات الصهيونية

وزيرة التعاون الدولي القطرية تزور الجانب الفلسطيني من رفح

الجسر الجوي يتواصل.. مغادرة الطائرة السعودية الـ20 لإغاثة الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكولومبي تطورات الأوضاع في غزة

البنك الدولي: تواصل نمو القطاعات غير النفطية في المملكة وتضاعف مشاركة المرأة بالقوى العاملة

الأمم المتحدة تحذر من زيادة كبيرة في الأمراض بين النازحين الفلسطينيين

بعد هجوم على ثكنات للجيش.. سيراليون تفرض حظر التجول

استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية

ركزت صحف السعودية على تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين في يوم الهدنة الثالث.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، قُتل 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة، 5 منهم خلال عملية عسكرية بمدينة جنين، وفق ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بمقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش خلال توغله بمركبات مدرعة في جنين التي شهدت مؤخراً أعنف عملية إسرائيلية في الضفة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وراح ضحيتها 14 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.

وأكدت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 15 شخصاً أصيبوا بجروح خلال عملية التوغل التي أكد شهود في المدينة أنه تخللها قصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مخيم جنين للاجئين.

وأفاد شهود بأن عربات عسكرية تحاصر المستشفى الحكومي في المدينة، إضافة إلى مستشفى ابن سينا، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي «يفتش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية».

ونقلت الصحيفة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، اليوم (الأحد)، بأن إضراباً شاملاً عم مدينة جنين حداداً على أرواح قتلى المدينة ومخيمها في هجمات إسرائيلية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية جنين الليلة الماضية، ونفّذت حملة اعتقالات، وقصفت طائرة مسيرة منزلاً، مما أدى إلى مقتل 6 بينهم طفل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة وتلفزيون فلسطين أنه تم إعلان إضراب شامل في مدينة جنين، «حداداً على أرواح الشهداء»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة، أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الأحد)، بأن وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر تقوم بزيارة للجانب الفلسطيني من معبر رفح بتنسيق مصري.

وكانت الوزيرة القطرية قد وصلت إلى مطار العريش بمصر قبل أيام، وأشرفت على إجلاء 20 فلسطينياً من حملة الإقامة القطرية إلى الدوحة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت صحيفة عكاظ، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة عكاظ، زاد التمسك بشروط هدنة الـ4 أيام في غزة، الأمل بإمكان تمديد أجلها؛ بل إن هناك من يحلمون بأن تتحول إلى وقف دائم للنار. وحض ذلك زعماء عرباً وغربيين على مقاربة مسألة الدولة الفلسطينية المنشودة. وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أشجع القادة الغربيين بهذا الشأن، خصوصاً أن بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ إذ طالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحذر من أنه إذا لم تتجاوب دول الاتحاد، فإن إسبانيا ستتخذ قراراً منفرداً بهذا الخصوص. ورسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مزيداً من ملامح الدولة المنشودة، بإشارته إلى أنها قد تكون منزوعة السلاح، وقد تتطلب نشر قوات أجنبية لضمان أمنها وأمن إسرائيل. وقد أثار استنكار فظاعة القتل الإسرائيلي للمدنيين في غزة غضب الحكومة الإسرائيلية، التي تريد للعالم كله أن يغمض عينيه عن فظائعها في غزة؛ بدعوى أن من حقها الشرعي أن تدافع عن نفسها.

قالت صحيفة عكاظ، استيقظ سكان فيرتاون عاصمة سيراليون على هجوم ضد ثكنات الجيش ودوي إطلاق نار وانفجارات، اليوم (الأحد). وفرضت حكومة سيراليون حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة أكدت نجاحها في صدّه. وأكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس، حيث يقع المخزن.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان لها: «نؤكد لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع». وأضافت أنه تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم.

ولم يكشف البيان معلومات إضافية بشأن المسلحين الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بمحاولة أفراد الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري في سيراليون.

أوردت صحيفة الرياض، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية كولومبيا السيد ألفارو ليفا دوران.

وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين. كما تطرق الجانبان، إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

قالت صحيفة الرياض، قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته الأحد، وفق ما أوردت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.

وقبل الرئيس يون سوك يول استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، بحسب يونهاب التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

وأضافت أن اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز استقالا أيضا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه الاستقالات قد تكون مرتبطة بالإدارة الشخصية التي تثير القلق في الجهاز منذ حزيران/يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في حين تعمل كوريا الشمالية على تسريع برنامج التسلح وتطويره. ونجحت بيونغ يانغ هذا الأسبوع في وضع أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري في مداره.

تم تعيين كيم، وهو دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في أيار/مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.

ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي أن كيم عمل على "إعادة سمعة جهاز الاستخبارات الوطنية بوصفه وكالة الاستخبارات والأمن الرئيسية في البلاد" عقب تعيين الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.

اعتبرت صحيفة الرياض، أن العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، كشف آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات. وبين التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل)، وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.

وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته، وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذ يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وذكرت صحيفة الرياض، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة في أحدث بياناته أن ما لا يقل عن 1.7مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 80 % من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا، حيث يقيم حوالي 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

وذكر البيان أنه تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة مثل الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.

