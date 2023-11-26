عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا ينكرها إلا جاحد.. رئيس اتحاد عمال مصر: انجازات الرئيس سيتحدث عنها الأجيال القادمة

صدى البلد

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في بداية كلمته في مؤتمر دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذي ينظمه اتحاد عمال مصر أرق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة يوم ميلاده، داعيًا الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة والسعادة، وأن يظل دائمًا الجبل الصلد التي تتحطم عليه آمال المتآمرين على هذه البلاد.

وتابع جبران: "أخيرًا.. وليس آخرًا تأتي الانتخابات الرئاسية، ونحن أمام مسيرة قائد، ومسيرة وطن، بينهم جهد وعمل، فمن أجل أمة تزدهر، فلنستكمل سويًا طريق الجمهورية الجديدة، لذلك اتخذ عمال مصر قرارهم بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا هامًا وحقًا دستوريًا في أيديهم، يحددون به مصير البلاد خلال المرحلة المقبلة، 

وقال رئيس عمال مصر: "على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية، لنستكمل الجمهورية الجديدة.. فلنسترجع سويًا شريط الذكريات، والمحطات المهمة التي مرت بها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ وصنعت تاريخًا وهي في أبهى صورها، من خلال رؤيتها ۲۰۳۰، والسعى نحو دولة المستقبل".

وأكد جبران، أن ما تحقق على أرض الواقع بمثابة نماذج ناجحة مضيئة لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل، خاصة أنه ما بين السقوط الذي كان مخططًا لوطننا، إلى البقاء والنهوض، باتت هناك حكايات تُروى، وقصص تُحكى للأجيال، وأيادٍ تُرفع إلى الله متضرعة بالشكر والامتنان على الحفظ والحماية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

الهند تعلن تسجيل قفزة في إصابات كورونا اليومية

دعاء التوفيق فى الحياة والعمل.. ردده يسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

تعليق مفاجئ من شوبير على إشارة صلاح محسن بعد هدفه في ميدياما الغاني

تماشيًا مع هدنة غزة.. المقاومة بالعراق تعلن خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

خروقات متواصلة للهدنة في غزة من جانب إسرائيل.. وحماس تهدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

فيديو

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ