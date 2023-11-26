لا ينكرها إلا جاحد.. رئيس اتحاد عمال مصر: انجازات الرئيس سيتحدث عنها الأجيال القادمة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في بداية كلمته في مؤتمر دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذي ينظمه اتحاد عمال مصر أرق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة يوم ميلاده، داعيًا الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة والسعادة، وأن يظل دائمًا الجبل الصلد التي تتحطم عليه آمال المتآمرين على هذه البلاد.

وتابع جبران: "أخيرًا.. وليس آخرًا تأتي الانتخابات الرئاسية، ونحن أمام مسيرة قائد، ومسيرة وطن، بينهم جهد وعمل، فمن أجل أمة تزدهر، فلنستكمل سويًا طريق الجمهورية الجديدة، لذلك اتخذ عمال مصر قرارهم بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا هامًا وحقًا دستوريًا في أيديهم، يحددون به مصير البلاد خلال المرحلة المقبلة،

وقال رئيس عمال مصر: "على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية، لنستكمل الجمهورية الجديدة.. فلنسترجع سويًا شريط الذكريات، والمحطات المهمة التي مرت بها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ وصنعت تاريخًا وهي في أبهى صورها، من خلال رؤيتها ۲۰۳۰، والسعى نحو دولة المستقبل".

وأكد جبران، أن ما تحقق على أرض الواقع بمثابة نماذج ناجحة مضيئة لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل، خاصة أنه ما بين السقوط الذي كان مخططًا لوطننا، إلى البقاء والنهوض، باتت هناك حكايات تُروى، وقصص تُحكى للأجيال، وأيادٍ تُرفع إلى الله متضرعة بالشكر والامتنان على الحفظ والحماية .